Niet alleen Tekken 8 ligt vanaf aanstaande vrijdag in de winkels, ook Like a Dragon: Infinite Wealth staat dan op het programma om te verschijnen. Deze game komt uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.

De reviews van deze titel zijn nu online gegaan en we hebben na Prince of Persia: The Lost Crown, Another Code: Recollection en Tekken 8 opnieuw een topgame te pakken. Daarmee begint januari 2024 een maand te worden die qua scores voor games wellicht de beste ooit is.

Zeker ook omdat Like a Dragon: Infinite Wealth prachtige cijfers krijgt. Meermaals is de maximale score uitgedeeld en het laagste staat op moment van schrijven op een 8.0. Erg indrukwekkend.

CGMagazine – 10

Pure Xbox – 10

GGRecon – 10

God is a Geek – 10

RPG Site – 10

VG247 – 10

Screen Rant – 10

VGC – 10

NME – 10

TheGamer – 10

Schacknews – 10

PC Invasion – 9.8

Gamer – 9.5

Gaming Nexus – 9.5

IGN Benelux – 9.5

CD Action – 9.5

Stevivor – 9.5

WellPlayed – 9.5

GamingTrend – 9.5

Checkpoint Gaming – 9.5

Worth Playing – 9.5

RPG Fan – 9.4

Generación Xbox Р9.3

Meristation – 9.3

Areajugones – 9.2

Digital Chumps – 9.2

Player 2 – 9.1

Videogamer – 9.0

Attack of the Fanboy – 9.0

Xbox Era – 9.0

Windows Central – 9.0

Cultured Vultures – 9.0

Hardcore Gamer – 9.0

Inverse – 9.0

PlayStation Universe – 9.0

Press Start Australia – 9.0

PSX Brasil – 9.0

Push Square – 9.0

IGN – 9.0

Gamers Heroes – 9.0

GamingBolt – 9.0

COGconnected – 9.0

Twinfinite – 9.0

Gfinity – 9.0

SpazioGames – 8.8

GAMES.CH – 8.7

Xbox Achievements – 8.7

GamersRD – 8.5

Everyeye.it – 8.5

Multiplayer.it – 8.5

DualShockers – 8.5

ImpulseGamer – 8.2

Digital Trends – 8.0

Noisy Pixel – 8.0

PCMag – 8.0

Dexerto – 8.0

GameSpot – 8.0

PC Gamer – 8.0

GamesRadar+ – 8.0

GameSpew – 8.0

Eurogamer – 8.0

Destructoid – 8.0

Meer lezen over deze game? Check dan onze review, waarin we Like a Dragon: Infinite Wealth beoordelen met een 9.0.