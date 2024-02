Like a Dragon: Infinite Wealth is nog maar net uit, maar verkoopt kennelijk als zoete broodjes. De game is zelfs het snelst verkopende deel in de Yakuza en Like a Dragon-serie, zo laat ontwikkelaar Ryu Ga Gotoku Studio op X weten.

Het spel is al minstens 1 miljoen keer over de fysieke en virtuele toonbank gegaan sinds de lancering op 26 januari 2024. Wij waren ook zeer te spreken over de game en daarom zijn we niet verbaasd dat de verkoop goed gaat.

Om het resultaat te vieren, brengt RGG Studio wat extra cosmetische items naar de game die je binnenkort gratis kan downloaden. De afbeelding hierboven geeft daar een indruk van. Like a Dragon: Infinite Wealth is beschikbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.