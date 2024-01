De lancering van Like a Dragon: Infinite Wealth staat gepland voor later deze week en zoals je al in onze review kon lezen, hebben we de game beloond met een prachtige beoordeling. Het jaar 2024 begint dus uitermate sterk en SEGA zet het vuur onder de marketingketel nog even op de hoogste stand.

De uitgever heeft namelijk de openingsvideo van Infinite Wealth gedeeld, waarin we een stijlvolle title card en natuurlijk ons hoofdpersonage Ichiban Kasuga zien langskomen.

Like a Dragon: Infinite Wealth lanceert op 26 januari voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.