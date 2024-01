Review | Another Code: Recollection – In maart 2005 kwam de Nintendo DS in Europa op de markt, een revolutionaire handheld die twee schermen bracht. Dit leverde al snel creatieve games op en één titel die er op een leuke wijze gebruik van maakte was Another Code: Two Memories. Vier jaar later verscheen Another Code R: A Journey Into Lost Memories, maar dan voor de Nintendo Wii. Beide games zijn nu weer terug als remake en gebundeld in de Another Code: Recollection uitgave, die later deze week verschijnt voor de Nintendo Switch.

Het verhaal van Ashley Robbins

Als je beide games ooit gespeeld hebt, dan zal deze collectie een fijn weerzien zijn. Ashley is immers een leuk personage en zij zal in beide avonturen op onderzoek uitgaan en tot boeiende ontdekkingen komen. In de eerste game reist ze naar Blood Edward Island nadat ze een brief van haar vader heeft ontvangen. Ze was in de veronderstelling dat ze wees was, maar doordat ze de brief ontvangt krijgt ze alle hoop om haar vader terug te vinden. Op het eiland ontmoet ze vervolgens de geest D en terwijl ze haar vader zoekt, krijgt ze een reeks van puzzels voorgeschoteld. Die dient ze logischerwijs op te lossen en ondertussen zoekt ze ook uit wat er met D is gebeurd.

In het vervolg gaat ze op pad naar een vakantiepark, waar ze met andere genodigden lekker een aantal dagen gaat ontspannen. Al bij haar aankomst wordt haar rugzak gestolen door een jong jochie en terwijl ze probeert de rugzak terug te vinden, raakt ze verwikkeld in een nieuw mysterie. We gaan expres niet te diep op de verhalen in, want als je nieuw bent is het leuker om het volledig zelf te ervaren zonder verdere kennis vooraf. Maar ook als je de originele games gespeeld hebt, zijn de verhalen de moeite waard. Het zijn remakes, maar er zijn in de verhalen best wel wat dingen aangepast waardoor het enigszins fris en nieuw aanvoelt.

Wat de games mee hebben is dat de verhaalvertelling erg sterk is. De twee games vertellen op zichzelf eigen verhalen, maar worden wel qua rode draad goed aan elkaar gekoppeld doordat alle losse eindjes richting het einde opgepakt worden. Hierdoor heb je niet twee losse avonturen, maar meer één groot avontuur. Dit verklaart ook waarom je bij aanvang niet de optie hebt om direct aan het tweede deel te beginnen indien je dat wenst. Een ander groot verschil is dat de belangrijkste personages nu zijn ingesproken door acteurs die hun werk goed doen, want ze komen geloofwaardig. Nintendo heeft er duidelijk echt werk van gemaakt en dat valt te prijzen.

Andere puzzels

Waar de eerste game erg speelde met de features van de Nintendo DS en de tweede game het weer anders deed vanwege de besturing met de Wii Mote, heeft men voor deze collectie een andere benadering gekozen. Wat er eigenlijk is gebeurd, is dat men het verhaal en de basis elementen heeft gepakt, maar daar een volledig nieuwe game omheen heeft gebouwd. Hierdoor zijn bepaalde puzzels uit de originele games komen te vervallen en er zijn nieuwe voor in de plaats gekomen. Ergens is dat vanuit een nostalgisch perspectief misschien wat jammer, want er zaten leuke puzzels in de oorspronkelijke games die nu niet van de partij zijn. In ruil daarvoor krijg je wel andere, nieuwe puzzels terug.

Die zijn nooit echt al te ingewikkeld, want met goed kijken en luisteren kom je een heel eind. Ook beschikt de game over een backlog, waarin alle dialogen in tekst terug te vinden zijn. Dit kan eventueel van pas komen als je iets gemist hebt. Natuurlijk gebruik je het DAS systeem ook weer, waarmee je foto’s kan maken die van pas kunnen komen bij het oplossen van de puzzels. Mocht je onverhoopt vast komen te zitten, dan biedt de game je de optie tot het opvragen van een hint. Als dat niet voldoende is krijg je een meer uitgebreide hint en als dat ook niet werkt, heb je nog een derde stap waarin eigenlijk de hele oplossing wordt uitgelegd. Hierdoor zal je nooit vast komen te zitten in de game, al zijn de puzzels relatief eenvoudig. De kans dat je de optie nodig hebt is dus klein en bovendien optioneel, want je kunt het uitzetten. In het kader van toegankelijkheid is het echter wel een fijne aanwinst.

Nieuwe lik verf

Wat met deze collectie ook gelijk is getrokken is de visuele stijl. Waar de eerste game een wat ‘realistische’ stijl had, kende het tweede deel een anime stijl. Nogal verschillend en voor de Recollection is dat nu gelijkgetrokken. Dit zorgt voor een best mooie presentatie die in handheld vlekkeloos op 720p draait. Speel je de game docked, dan krijg je een resolutie van 1080p. De framerate is in beide situaties 100% stabiel, wat het tot een zeer fijne ervaring maakt in technisch opzicht. Visueel zijn de belangrijkste details ook erg netjes vormgegeven, al merk je wel dat als je in wat meer open omgevingen rondloopt het er wat simpel en gedateerd uitziet. Ondanks dat kunnen we stellen dat het totaalpakket goed uit de verf komt.

Daarmee is niet alles koek en ei, want er zijn wel wat opmerkingen bij deze uitgave te plaatsen. De eerste game is vrij compact van opzet en houdt het tempo er lekker in, de tweede game daarentegen heeft bij momenten de neiging om nogal langdradig te worden. Veel situaties houden verband met elkaar, maar er zitten ook wat momenten tussen die een stuk korter hadden gekund of domweg overbodig zijn. Die halen het tempo een beetje uit de gameplay en dat is jammer. Ook valt op dat waar de originele games erg creatief en innovatief met de puzzels waren, het in deze collectie allemaal wat eenvoudiger is (al zitten er een paar erg goede tussen). Dit heeft deels te maken met andere hardware en diens snufjes, maar hier hadden meer kansen gelegen.