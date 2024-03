Like a Dragon: Infinite Wealth introduceert het personage Dwight Méndez, dat lijkt op en wordt vertolkt door niemand minder dan Danny Trejo, de acteur die bekend staat om diverse actiefilms zoals Machete en From Dusk Till Dawn. PlayStation heeft een video uitgebracht waarin Trejo een kort segment van het spel bekijkt en hierop reageert.

Hoewel de video vrij kort is en eerlijk gezegd voegt het commentaar van Trejo niet heel veel toe, is het duidelijk te zien dat de acteur enorm geniet van zijn personage in het spel en onder de indruk is.

Like a Dragon: Infinite Wealth is nu verkrijgbaar voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Je kunt de video hieronder bekijken.