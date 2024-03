De inmiddels langlopende MMO DC Universe Online is verkrijgbaar op verschillende platformen, maar een current-gen versie was tot op heden niet beschikbaar. Daar is nu met de officiële PlayStation 5 release verandering in gekomen. Ook komt de MMO naar de Xbox Series X|S, maar dit zal pas op een later moment zijn. Wanneer precies is niet bekend, maar de ontwikkelaar geeft aan ‘binnenkort’.

De game is free-to-play en kan in de PlayStation Store gevonden worden. Naast deze release heeft de ontwikkelaar ook een sneak peak gegeven van Episode 47, het volgende hoofdstuk in de game. Hieronder de eerste informatie.