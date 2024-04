Op 15 september 2022 verscheen Metal: Hellsinger voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc, en aangezien de game op ‘Overwhelmingly Positive’ staat bij de Steam reviews, kunnen we aannemen dat de game geen slecht spelletje is. Dit weten ze bij de studio The Outsiders ook, want daarom gaan ze nu een VR-versie van de game lanceren.

Lab42 zal hen hierbij helpen en de release staat dit jaar nog gepland. De game zal te spelen zijn met de PlayStation VR2, SteamVR en Quest 2, 3 en Pro. Bekijk zeker even de trailer en geniet mee van de gitaren en drums.