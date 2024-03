De meesten onder ons zullen aan het genieten zijn van een paar dagen vrij en als je nog iets zoekt om je mee te vermaken, dan hebben we goed nieuws. Vanmiddag heeft Sony PlayStation namelijk de demo van Stellar Blade gelanceerd, waarmee je de game een beetje leert kennen. Dat valt zeker aan te raden, want wij konden al eerder met deze content aan de slag en in onze preview zijn we behoorlijk lovend over deze titel.

Is Stellar Blade niks voor jou? Dan hebben we nog een andere optie. Zoals eerder aangekondigd zou Cyberpunk 2077 een trial krijgen op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Ditmaal zonder enige vereiste en je kunt maar liefst 5 uur met de game aan de slag. Deze trial is beschikbaar tot maandagochtend 09:00 uur, dus je hebt een kleine 3 dagen de tijd om in deze titel te duiken.