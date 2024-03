CD Projekt RED heeft aangekondigd dat er vanaf 28 maart een gratis trial beschikbaar zal zijn van Cyberpunk 2077. Deze trial zal beschikbaar zijn voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Tijdens de trial kunnen spelers het spel 5 uur uitproberen, wat zeker genoeg moet zijn om een goede eerste indruk te krijgen. Gamers met een PlayStation Plus Premium abonnement kunnen al langer de gametrial van Cyberpunk 2077 spelen, maar nu is deze dus ook tijdelijk beschikbaar voor mensen zonder Premium.

De trial is beschikbaar tot en met 1 april, dus wees er snel bij. Cyberpunk 2077 is beschikbaar voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.