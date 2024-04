CD Projekt RED mag dan wel niet langer onbesproken zijn, de studio werkt toch nog steeds vlijtig aan enkele fel geanticipeerde titels. Zo zouden The Witcher 4 en Cyberpunk 2 de hopelijk niet al te verre toekomst rooskleurig moeten schilderen. En wie vreest dat de ontwikkelaar zou toegeven aan een problematische moderne trend binnen de industrie… kan op beide oren slapen.

Steeds meer games pakken uit met microtransacties. Zelfs singleplayertitels hopen op deze manier extra geld uit spelers te slaan – iets wat op veel verontwaardiging stuit. CFO Piotr Nielubowicz stelt ons echter gerust wat toekomstige CD Projekt RED games betreft. De studio is niet van plan om microtransacties in singleplayertitels te steken, maar sluit ze niet uit voor multiplayer.

Eerlijk: we slaken toch een zucht van opluchting bij het vernemen van dit nieuws. En jullie?

“We don’t see a place for microtransactions in the case of single-player games, but we do not rule out that we will use this solution in the future in the case of multiplayer projects.”