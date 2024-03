Met de release van Phantom Liberty voor Cyberpunk 2077 kwam er een einde aan de ondersteuning voor de game wat betreft het toevoegen van extra content. Nadien zijn er echter nog wel een paar grote updates verschenen, maar ook dat is nu afgelopen.

Ontwikkelaar CD Projekt RED heeft in gesprek met Game File aangegeven dat de ontwikkelaar klaar is met Cyberpunk 2077. Dit wil zeggen dat ze definitief geen nieuwe content meer zullen toevoegen en ook zullen ze geen grote, ingrijpende updates meer uitbrengen.

Wel houdt de ontwikkelaar de deur op een kier voor wat betreft kleine patches. Dus als er wat issues opduiken die nog wat aandacht vereisen, dan zal CD Projekt RED dat aanpakken, maar verder blijft het hierbij.

“We’re done. [But] it’s possible that there’s some other little thing that comes in here or there, just because, as you’re kind of messing around with stuff, sometimes you discover something that is not a high risk. Or it’s easy to integrate. Or, you know, some developers have some bandwidth.”