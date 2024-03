We hoeven niemand te vertellen dat de lancering van Cyberpunk 2077 allesbehalve vlekkeloos verliep. De game stelde in technisch opzicht enorm teleur en verschillende beloftes werden niet waargemaakt. In de jaren daarop heeft ontwikkelaar CD Projekt RED het tij weten te keren en vandaag de dag is de game meer dan uitstekend.

Dit vertaalt zich ook naar commercieel succes, want uit nieuwe informatie blijkt dat Cyberpunk 2077 en diens uitbreiding Phantom Liberty ongeveer 750 miljoen dollar hebben opgebracht. Het jaar 2023 heeft hier flink aan bijgedragen, want toen was de game goed voor 206 miljoen dollar aan inkomsten, wat komt door de 2.0 update en uitbreiding.

Met een budget van 316 miljoen dollar voor de game en 85 miljoen dollar voor Phantom Liberty, heeft de ontwikkelaar het project in winst om weten te zetten. Dit ondanks dat het ontwikkelen van updates tegen de 41 miljoen dollar heeft gekost.