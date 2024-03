Embracer Group is in de afgelopen jaren enorm gegroeid, omdat het bedrijf aan de lopende band ontwikkelaars en IP’s opkocht. Ook waren ze bezig met een gigantische investering, maar die deal klapte met als gevolg dat de groep flink moest snijden in het personeelsbestand en de studio’s.

Verschillende ontwikkelaars zijn inmiddels gesloten, waaronder Free Radical Design en Volition Inc. Ook zijn er meer dan 1.300 mensen ontslagen, maar het goede nieuws is nu dat Embracer Group heeft aangekondigd dat ze klaar zijn met de reorganisatie van de gehele onderneming.

De verkoop van Gearbox Software aan Take-Two Interactive was klaarblijkelijk de laatste stap in dit gehele proces, waarover je hier meer kunt lezen. Nu de Embracer Group klaar is met de reorganisatie is het afwachten wat ze gaan doen. Nieuwe studio’s kopen zit er in ieder geval niet in op korte termijn.

De CEO, Lars Wingefors, heeft investeerders verteld dat het nu nog te vroeg is om nieuwe acquisities te overwegen. De focus ligt momenteel meer op het kijken naar de toekomst en wat er dan voor mogelijkheden binnen de huidige capaciteiten liggen.

“Looking to do more [mergers and acquisitions] deals – I think it’s way too early to start talking about restarting the M&A engines again.

Now we are in the late phases of the consideration into the future of the group, and that’s our highest focus and priority – how we set up ourselves and structure ourselves, and utilise our assets we have within the group, and have them work together, and how we leverage them better working together, utilising different functions.

I think that’s our focus right now, to increase profitability and cashflow generation, by simply making better products and games.”