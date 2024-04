Vorige week werd bekendgemaakt dat Embracer Group Gearbox Entertainment had verkocht aan Take-Two Interactive, die daarmee officieel eigenaar is geworden van de Borderlands ontwikkelaar. Met deze overname is zo’n 460 miljoen dollar gemoeid.

Toch blijft het bedrijf niet vrij van ontslagen, want Gearbox Entertainment heeft bekendgemaakt dat ze mensen op straat zetten. Helaas is niet duidelijk om hoeveel man het gaat, maar in een reactie geeft het bedrijf wel aan dat de ontslagen niet te maken hebben met de ontwikkeling van Gearbox Software games.

Dat impliceert dat de ontslagen vooral buiten de daadwerkelijke ontwikkelteams hebben plaatsgevonden. De reden voor de ontslagen is dat Embracer Group reeds een reorganisatie had ingezet bij Gearbox Entertainment, wat nu doorgevoerd wordt.