Vorige week lieten we jullie nog weten dat Ubisoft volgens een gerucht aan een roguelite Prince of Persia-game werkt. De details waren schaars, maar Tom Henderson van Insider Gaming vult het eerdere gerucht (dat ook van hem af kwam) aan met nieuwe informatie, waaronder de titel, wanneer de onthulling is en de mogelijke releasedatum. We hoeven in ieder geval niet lang te wachten om te zien of hij gelijk heeft.

De game heet dus blijkbaar The Rogue Prince of Persia en wordt officieel onthuld tijdens het Triple-i Initiative dat op 10 april plaatsvindt. Dit is een showcase die zich uitsluitend op kleinere games richt. Iets meer dan een maand na de aankondiging, lanceert de game in Early Access op Steam. Hoe lang het daarin blijft is nog onbekend en uiteraard weten we ook niet wanneer het naar andere platformen komt.