Zin in een cheesy trailer vol levensadvies? Wacht dan niet langer en klik de onderstaande video aan, waarin SEGA – met de hulp van een handvol BMX’ers – het jaar 2024 omdoopt tot het ‘jaar van schaduw’. Dat dit een verwijzing is naar de zwarte egel uit de Sonic franchise zal ongetwijfeld voor niemand een verrassing zijn.

In het filmpje daagt Shadow op met goedbedoeld – doch uiterst voor de hand liggend – levensadvies. Of dat de moeite waard is om te volgen, laten we aan jullie over. Uiteraard gaat het ‘jaar van schaduw’ ook gepaard met de nodige merchandise, waaronder een LEGO set en de ‘Fearless’ events in de mobiele apps Sonic Forces en Sonic Dash.

Oh en we zouden het nog haast vergeten: Sonic X Shadow Generations verschijnt in de herfst en zal er dus ook iets mee te maken hebben. Geniet van een schaduwvol jaar!