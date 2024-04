Deze week onthulde Ubisoft een nieuwe Prince of Persia-titel en je kon onze eerste bevindingen lezen in onze preview. Er is nu een nieuwe video verschenen die een kwartier aan gameplay laat zien van The Rogue Prince of Persia.

De video toont het spel vanaf het moment dat je in de game voor het eerst daadwerkelijk de controle over het hoofdpersonage krijgt. Er is goed te zien welke mogelijkheden je hebt en wat je van de gameplay kunt verwachten.

De video is te danken aan Game Informer en kan je hieronder bekijken. The Rogue Prince of Persia zal op 14 mei als early access-titel verschijnen voor pc.