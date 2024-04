Wat een verrassing had moeten zijn werd eerder al gelekt, maar het klopt dat Ubisoft werkt aan een nieuwe Prince of Persia-game. Het gaat hier om The Rogue Prince of Persia, die in ontwikkeling is voor de pc. De game verschijnt in eerste instantie op pc via early access (op 14 mei). Zodra de definitieve game is verschenen, zal Ubisoft naar andere platformen gaan kijken.

Tijdens de Triple-I showcase heeft de uitgever de game voor het eerst laten zien en de trailer check je natuurlijk hieronder. Ontwikkelaar Evil Empire, bekend van Dead Cells, is de studio achter deze titel en eerdere details blijken ook te kloppen. Het is een roguelite die qua gameplay enigszins vergelijkbaar zou zijn met de vorige game van deze studio.

Opvallend is ook dat men voor een compleet andere visuele stijl kiest, die toch wel afwijkt van wat we van de franchise gewend zijn. Patrick heeft de game even kunnen spelen en in zijn hands-on preview lees je er meer over.