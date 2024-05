The Rogue Prince of Persia is na een paar weken uitstel nu alsnog in early access gegaan en daarmee is de game te spelen via Steam. Om de release onder de aandacht te brengen, heeft ontwikkelaar Evil Empire een launch trailer uitgebracht.

Die laat in eerste instantie mooie animaties zien, maar toont later ook de nodige gameplay beelden. Om een indruk van de game te krijgen, raden we je aan de trailer zeker even te checken en dat kan hieronder!

De game kost normaal € 19,99, maar is via een kortingsactie nu voor € 17,99 verkrijgbaar. Bij interesse kan je hier terecht.