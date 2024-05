Vorige week kwam het nieuws naar buiten dat The Rogue Prince of Persia early access werd uitgesteld, omdat Hades II net in early access was gegaan en nogal succesvol is. Om te voorkomen dat beide games in elkaar vaarwater zitten was het opschuiven van de releasedatum beter.

Nu is de game weer voorzien van een nieuwe releasedatum. Evil Empire liet al weten dat hun nieuwste titel nog deze maand zou verschijnen en zij voegen daad bij woord. The Rogue Prince of Persia zal namelijk op 27 mei beschikbaar worden gesteld op Steam.

Deze aankondiging gaat gepaard met een nieuwe trailer en die check je hieronder.