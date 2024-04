Preview | The Rogue Prince of Persia – De Prince of Persia-serie schitterde de laatste jaren door afwezigheid. Begin dit jaar bracht Ubisoft echter eindelijk weer een nieuwe game op de markt, namelijk Prince of Persia: The Lost Crown. Het lijkt erop dat de Franse ontwikkelaar/uitgever het gemis van de serie in de afgelopen jaren goed wil maken, want er is alweer een nieuwe Prince of Persia-titel onderweg: The Rogue Prince of Persia. Wij mochten alvast een vroege versie van deze game spelen om te zien wat het is en hoe het spel vordert.

Kort maar krachtig

Wij konden iets meer dan een half uur met The Rogue Prince of Persia aan de gang. Dat is natuurlijk niet genoeg om echt een goede indruk van de game te krijgen, maar het geeft ons in ieder geval een idee of het spel überhaupt een kans van slagen heeft. Zoals de naam van de game al een beetje doet vermoeden, hebben we te maken met een roguelite, en deze wordt gemaakt door Evil Empire. Deze ontwikkelaar was verantwoordelijk voor Dead Cells, wat ook een roguelite is en tevens erg succesvol is gebleken. Het is dan ook niet vreemd dat Ubisoft juist voor deze studio heeft gekozen. De game volgt in grote lijnen de succesformule van Dead Cells, maar voegt daar een Prince of Persia-sausje aan toe.

Meer van hetzelfde?

In The Rogue Prince of Persia ga je al platformend en rennend door verschillende levels heen. Leg je het loodje, dan ga je weer helemaal terug naar af. Gaandeweg kun je verschillende upgrades en/of betere wapens bemachtigen, maar deze raak je weer kwijt als je het loodje legt. Heb je Dead Cells gespeeld, dan weet je exact wat je van The Rogue Prince of Persia kunt verwachten. Wel zijn er nu mechanieken toegevoegd die met de setting van de prins te maken hebben. Zo beschik je over parkour-technieken zoals ‘wall running’. Dit wordt normaal gesproken in 3D-games gebruikt, maar ook in 2D komt dit goed uit de verf. Het werkt prima en levels kunnen meer verticaal zijn, zonder dat het de flow van de game verpest. Je kunt nu veel sneller en gemakkelijker hogerop komen, wat veel vloeiendere gameplay oplevert.

Voor de rest hebben we weinig gezien wat The Rogue Prince of Persia anders maakt dan Dead Cells. Het vechten werkt nagenoeg ook hetzelfde, waardoor het geheel gewoon heel veel weg heeft van de vorige Evil Empire game. Het is dan ook de vraag of The Rogue Prince of Persia meer lijkt op een ‘speciale uitbreiding’ van Dead Cells of echt een eigen identiteit heeft. We hebben de game te kort gespeeld om dat nu al te kunnen beoordelen. Wat het ook moge zijn, wat wel duidelijk is, is dat de game lekker wegspeelt. Dit geldt zowel voor het vechten als het platformen. Eigenlijk heeft de game – door de parkour-technieken waar je gebruik van kunt maken – een beetje dezelfde ritmische flow als Prince of Persia: The Lost Crown. Alleen had je daar veel meer mogelijkheden wat het knokken betreft.

The Rogue Prince of Persia is qua gameplay dan niet origineel te noemen, de grafische stijl is dat zeker wel. De slordige, iets kinderlijke stijl met wat fletse kleuren zie je weinig terug in andere titels. Het geeft de game sowieso een geheel eigen identiteit. Dit wil alleen niet zeggen dat de grafische stijl ook geslaagd te noemen valt. Het is immers heel erg aan smaak onderhevig. Gamers zullen de graphics of heel tof of heel lelijk vinden. Er is geen tussenweg. Wij vallen vooralsnog in de laatstgenoemde categorie. Als je aan de serie als geheel denkt, dan past de gekozen stijl van The Rogue Prince of Persia daar gewoon niet bij. Wellicht dat we er aan wennen als we de game langer spelen, maar voor nu zijn we niet over de stijl te spreken.

Voorlopige conclusie

De korte tijd waarin we The Rogue Prince of Persia hebben mogen spelen, maakte ons duidelijk dat het met de gameplay hoogstwaarschijnlijk wel goed zal zitten. De prins laat zich prima besturen, en daardoor werkt het vechten en platformen heel goed. De levels die wij konden spelen complimenteerden de mogelijkheden van de prins, waardoor er een lekkere flow in de game zit. Het is echter afwachten of dit voor alle levels geldt. Wat we nu wel weten is dat we geen fan zijn van de grafische stijl. Het past gewoon niet bij de serie. Toch kunnen we ons haast niet voorstellen dat The Rogue Prince of Persia geen goede game zal worden. De ontwikkelaar weet immers hoe je een goede roguelite moet maken.