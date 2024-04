Nintendo heeft aangekondigd dat er weer een nieuwe Indie World Showcase aan zit te komen. Sterker nog: de volgende editie staat gepland voor morgenmiddag om 16:00 uur. Deze Indie World Showcase richt zich, zoals de naam al doet vermoeden, op indies.

Via YouTube en Twitch zal je de showcase kunnen bekijken, die zo’n 20 minuten duurt en bestaat uit aankondigingen en updates aangaande onafhankelijke games die in de maak zijn voor de Nintendo Switch en nog in 2024 uitkomen. Mocht je benieuwd zijn, gooi dan morgenmiddag de onderstaande stream aan.