Nadat Insider Gaming eerder dit jaar al veel informatie wist te delen over de PlayStation 5 Pro, samen met YouTuber Moore’s Law is Dead, heeft nu ook Tom Warren van The Verge documentatie aangaande de console ingezien. Hij bevestigde in een eerder artikel al veel van de informatie en in een opvolgend stuk komt hij met soortgelijke informatie aangaande het ‘Enhanced’-label dat games kunnen krijgen.

Sony vraagt ontwikkelaars nu steeds meer om games te maken die met een geavanceerde performance modus komen om optimaal gebruik te maken van de PlayStation 5 Pro. Een game moet aan bepaalde eisen voldoen om een specifiek label te krijgen, wat aangeeft dat een titel is geoptimaliseerd voor de premium console. Meer specifiek: volgens bronnen van The Verge vraagt Sony ontwikkelaars om een nieuwe grafische modus te ontwikkelen voor games die gebruikmaken van de PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) techniek.

In deze modus zouden games dan op een 4K resolutie draaien met daarbij een framerate van 60fps en ray tracing ingeschakeld. Games die dit aanbieden, krijgen dat genoemde label. Het is echter ook mogelijk om zo’n label in andere scenario’s te krijgen. Ontwikkelaars hebben de optie om een nieuwe doel resolutie van hun (reeds verschenen) games na te streven daar waar ze voorheen op een ‘fixed’ resolutie zaten, of het verbeteren van de resolutie die voorheen variabel was. Indien games dat aanbieden, al dan niet met een update, kunnen ze ook een label krijgen.

Dit beperkt zich dan tot de resolutie, want de scenario’s schrijven voor dat de framerate niet per se aangepast hoeft te worden. Daarnaast kunnen ontwikkelaars ervoor kiezen om een fixed resolutie in stand te houden, maar dan juist de ray tracing aan te zetten. Ook dat zou door kunnen gaan als een ‘PS5 Pro Enhanced’ game. Een meer stabiele framerate realiseren is dan weer niet genoeg voor zo’n label. Op zich niet gek, gezien de PSSR-technologie het paradepaardje van de console lijkt te worden.

Tot slot zou de PlayStation 5 Pro over een ‘ultra boost’ modus moeten beschikken die games met een VRR modus helpt om op een hogere framerate te draaien, eventueel met een variabele resolutie die eveneens hoger uitvalt. Verder zou de framerate per definitie in verschillende games meer stabiel moeten zijn op de nieuwe console. Al geeft Sony wel in de documentatie aan dat games zonder een patch waarschijnlijk geen verbeteringen zullen zien in deze modus.

Lang verhaal kort: Sony stelt vergelijkbare eisen als ze toen deden met de PlayStation 4 Pro, maar ontwikkelaars krijgen wel de vrijheid in waar ze verbeteringen willen aanbrengen zonder dat dit invloed heeft op het verkrijgen van het Enhanced-label. Dit label mag na verkrijgen op verpakkingen gedrukt worden en wordt ook in de PlayStation Store aangegeven.