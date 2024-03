De PlayStation 5 Pro geruchten blijven maar aanhouden, voornamelijk via Insider Gaming die informatie toegestuurd krijgt over de nieuwe console. Volgens een nieuw artikel zal de console binnenkort officieel aangekondigd worden en nu melden ze ook wat de vereisten zijn voor een speciaal label.

Ontwikkelaars zullen natuurlijk games maken voor de gewone PlayStation 5, omdat dit de grootste markt is. Met de extra capaciteit van de PlayStation 5 Pro is echter meer mogelijk en daardoor kunnen ontwikkelaars een special label verkrijgen, dat aantoont dat een game geoptimaliseerd is voor de console.

Het label heet vooralsnog ‘Trinity Enhanced’, wat slaat op de projectnaam van de console, maar Insider Gaming noemt het voor het gemak al ‘PS5 Pro Enhanced’. Games met een dergelijk label zouden over een speciale PlayStation 5 Pro grafische modus beschikken die de volgende zaken biedt:

PSSR ondersteuning om een resolutie tot 4K te ondersteunen

Een constant framerate van 60fps

Toegevoegde of verbeterde Ray tracing effecten

Dit baseert Insider Gaming op basis van interne documenten die met de site zijn gedeeld. Volgens dezelfde documentatie is dit haalbaar doordat het werkgeheugen 28% sneller is en de snellere GPU. Hierdoor zou de console 45% sneller zijn dan de gewone PlayStation 5, waardoor het in staat is twee keer zo snel te renderen.

Om voor een PS5 Pro Enhanced label in aanmerking te komen, geeft de documentatie aan dat een game over de volgende verbeteringen moet beschikken:

Increased target resolution for titles that run a fixed resolution on the standard console

Increased target maximum resolution for titles that run at variable resolution on the standard console

Increased target frame rate for titles that target a fixed frame rate on the standard console

Inclusion of PS5 Pro Raytracing effects

Of de informatie klopt is afwachten, want het is op basis van interne documenten en dit kan dus nog veranderen. Interessant is in ieder geval dat de console volgens Insider Gaming binnenkort aangekondigd zou worden, waarmee we dan definitief zekerheid krijgen.