Grand Theft Auto V is nooit voorzien van een uitbreiding voor de singleplayer-campagne, maar dit was volgens een aantal geruchten op basis van datamining wel ooit in ontwikkeling. Deze extra content werd naar verluidt uiteindelijk geannuleerd. Steven Ogg, de man die de stem van Trevor heeft ingesproken, heeft nu ook een duit in het zakje gedaan.

The Loadout meldt dat Ogg in een podcast heeft laten weten dat hij heeft meegewerkt aan een gedeelte van een singleplayer uitbreiding. Deze uitbreiding zou het verhaal van Trevor als geheim agent vertellen. Daarmee geeft een wat meer officieel ‘kanaal’ de bevestiging dat Rockstar hier ooit mee bezig was.

Het sluit overigens ook aan op het gerucht dat één van de uitbreidingspakketten ‘Agent Trevor’ zou heten, maar hier is uiteindelijk niets mee gedaan daar waar andere geplande content op is gegaan in content voor GTA Online.

“Trevor was gonna be undercover – he works for the feds. And we did shoot some of that stuff with ‘James Bond Trevor’ – he’s still kind of a fuck up, but he’s doing his best to pretend to be like [a secret agent]. We shot some stuff and then it just disappeared and [Rockstar] never did it, they never followed up on it.”