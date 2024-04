In september 2023 werd de game Tales of the Shire: A The Lord of the Rings game aangekondigd. Nu dik een half jaar later laat een trailer voor het eerst in-game beelden zien, die je natuurlijk hieronder kunt bekijken.

Ook is bekendgemaakt dat deze game in ontwikkeling is voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Deze game speelt zich af in het plaatsje Bywater, waar je met een eigengemaakte Hobbit de omgeving kunt verkennen. Daarnaast zul je kunnen deelnemen aan allerlei activiteiten zoals koken, vissen, tuinieren en meer.

Hoewel het via de Hobbits natuurlijk een link met The Lord of the Rings heeft, lijkt de game verder los te staan van hetgeen we in de films en Amazon serie kunnen zien.