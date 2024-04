De Embracer Group is de laatste maanden nu niet bepaald positief in het nieuws geweest. Het bedrijf heeft eerst veel ontwikkelaars opgekocht om daarna bijna 1400 mensen op straat te zetten. Lars Wingefors, de CEO van Embracer, heeft daardoor veel kritiek gekregen.

De CEO van Embracer Group heeft in een interview met GamesIndustry.biz gezegd dat hij de laatste tijd aardig wat negatieve feedback heeft moeten incasseren. Wingefors is echter van mening dat dit terecht was. Zo zegt hij:

“As a leader and an owner, sometimes you need to take the blame and you need to be humble about if you’ve made mistakes and if you could have done something differently. I’m sure I deserve a lot of criticism, but I don’t think my team or companies deserve all the criticism. I could take a lot of that blame myself.”

Hij neemt vooral zelf de verantwoording, want voor een groot deel van de terechte kritiek is hij verantwoordelijk en niet per se het bedrijf in algemene zin. Hoewel de CEO het boetekleed aan lijkt te trekken, zit daar volgens Wingefors wel een maar aan. De ontslagen waren namelijk nodig om een nieuwe structuur te creëren en dat doel is nu bereikt.

“But ultimately I need to believe in the mission we set out and that is still valid, and we are now enabling that by doing this [new] structure.”

Je kan je daarbij afvragen of dat niet een wat goedkoop argument is, aangezien deze reorganisatie volgde op het mislukken van een enorme investeringsdeal. Daar alles vanaf laten hangen is bedrijfsmatig ook niet bepaald de meest handige keuze.

Nu de reorganisatie achter de rug is, is er alweer een nieuwe stap aangekondigd: het bedrijf wordt opgesplitst in drie aparte bedrijven. Elk van deze bedrijven gaat zich richten op een eigen tak van sport binnen gaming. Daarover kan je hier meer lezen.