Het is geen verrassing dat Ubisoft volop inzet op de Assassin’s Creed franchise, de reeks is immers erg succesvol. Volgende maand zouden we volgens geruchten de onthulling van Assassin’s Creed Red mogen verwachten en ook wordt er gewerkt aan een rits andere titels.

Volgens een recent overzicht van Insider Gaming werkt Ubisoft momenteel aan de volgende titels:

Assassin’s Creed Red – Release: 2024

Assassin’s Creed Hexe – Release: 2026

Assassin’s Creed Infinity – Release: Onbekend

Assassin’s Creed Black Flag remake (Obsidian) – Release: Onbekend

Nebula (India, Azteekse rijk en mediteraans) – Release: Onbekend

Raid (free-to-play 4-speler coöp game in PVE) – Release: Onbekend

Echoes (multiplayer game) – Release: Onbekend

Een andere Assassin’s Creed remake – Release: Onbekend

Volgens het bericht zullen alle bovengenoemde games voor het einde van dit decennium moeten verschijnen. Infinity is in deze de uitzondering, omdat het naast een game ook een soort hub is voor de moderne games.

Gezien Red voor dit jaar en Hexe voor 2026 gepland staat, is het aannemelijk dat veel andere games pas daarna verschijnen. Tenzij Ubisoft besluit het tempo meer op te voeren en weer over te schakelen naar een jaarlijkse release tussen grote en wat kleinere titels.

Hoe dan ook, Assassin’s Creed spelers hoeven zich geen zorgen te maken over een gebrek aan nieuwe delen. Mits het bovenstaande lijstje klopt natuurlijk.