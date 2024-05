De Nintendo Switch is de enige console die nog X/Twitter ondersteuning biedt, waarmee spelers vanaf het platform content op het sociale netwerk kunnen zetten. Sony en Microsoft lieten deze functie vorig jaar al vallen, omdat het klaarblijkelijk niet genoeg gebruikt werd en X er ook teveel geld voor vraagt. Helaas zal ook de hybride console dit voorbeeld gaan volgen.

Nintendo laat weten dat op 10 juni 2024 de ondersteuning voor X stopgezet zal worden. Je kan vanaf dan dus niet meer screenshots vanaf je Switch direct naar je X-account uploaden. Het Japanse bedrijf haalt ook Facebook even aan. Ondersteuning voor deze dienst zal gewoon doorgaan, maar het is mogelijk dat dit later ook zal worden stopgezet.