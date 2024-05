Dat er heel wat Assassin’s Creed-games in ontwikkeling zijn, kon je hier al lezen. Een van de zaken op de lijst is Assassin’s Creed Infinity. Dit is een soort hub van waaruit je de verschillende Assassin’s Creed-games zal kunnen spelen. Dit zou de verschillende games meer bij elkaar moeten brengen en het voor spelers ook makkelijker moeten maken om te wisselen tussen titels.

Hoewel Ubisoft nauwelijks informatie over dit platform heeft gedeeld, heeft YouTuber j0nathan – die wel vaker met Ubisoft informatie komt – op X gemeld dat hij begrepen heeft dat Infinity een behoorlijke focus zal hebben op microtransacties en ook dat het met een lidmaatschap komt.

Dit abonnement zou je toegang geven tot alle oudere Assassin’s Creed-games, maar of hier ook de nieuwe delen bij zitten is niet bekend. Verder zouden abonnees toegang hebben tot de extra content en per maand één exclusieve skin of item ontvangen. Of er ook een gratis variant komt voor spelers die het puur als hub voor hun games willen gebruiken is niet bekend.