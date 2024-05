Sony heeft opgemerkt dat het gedrag van consumenten is veranderd tijdens de levenscyclus van de PlayStation 4. Waar gamers in het verleden nog veel verschillende games kochten, lijken steeds meer gamers tegenwoordig een kleinere selectie van titels te spelen.

Naar aanleiding van deze ontwikkeling zegt Sony nu dat de focus voor PlayStation tegenwoordig ligt op het verhogen van de tijd die een gamer aan een game besteedt, in plaats van op het stimuleren van de verkoop van games.

Natuurlijk is het aantal verkopen van games nog steeds belangrijk, maar Sony geeft aan dat de speeltijd nu een belangrijker focuspunt is om daar op te kunnen kapitaliseren. Zo zegt Sony PlayStation topman Hiroki Totoki:

“The business model up to and including the PlayStation 3 was focused on increasing the number of software units sold in relation to newly sold hardware for each console generation. After a transition period during the PS4 generation, the PS5 model has shifted to one where playtime on the platform has increased due to expansion of the user community beyond console generations.”