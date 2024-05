Sony heeft begin deze week bekendgemaakt dat het aantal verscheepte PlayStation 5 consoles eind maart 2024 op 59.2 miljoen exemplaren stond. Op basis van het vrijgegeven rapport weten we dat er zo’n 4.5 miljoen consoles zijn verscheept in het afgelopen kwartaal.

Analist Daniel Ahmad is op X in de vrijgegeven cijfers gedoken en stelt dat de PlayStation 5 bijna vijf keer meer verscheept werd dan de Xbox Series X|S. Hoewel Microsoft geen exacte aantallen prijsgeeft, zijn er schattingen waarop de analist zich baseert. Die geven aan dat de console van Microsoft in het vorige kwartaal zo’n 900.000 keer verscheept werd.

Met andere woorden: Sony had al een voorsprong en die lijkt per kwartaal enorm toe te nemen. Sony heeft in de eerste maanden van dit jaar verschillende exclusives uitgebracht, maar Microsoft heeft daarentegen voor de rest van het jaar nog aardig wat in de pijplijn zitten. Of dit een effect zal hebben op de verkopen van de consoles zal moeten blijken.