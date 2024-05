Zo’n drie jaar geleden bracht Square Enix de drie Kingdom Hearts-compilaties, Kingdom Hearts III + Re Mind DLC én het ritmespel Kingdom Hearts: Melody of Memory uit via Epic Games. Hiermee waren alle Kingdom Hearts-games in één klap voor het eerst beschikbaar op pc. Toch was nog niet iedereen blij, want wanneer komt er dan een Steam-release? Die vraag is nu eindelijk beantwoord.

De pc-versies van Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue en Kingdom Hearts III + Re Mind DLC zullen vanaf 13 juni beschikbaar zijn via Steam, zowel apart als samen in de all-in-one Integrum Masterpiece-collectie. Zoals je misschien opmerkt, is er nog geen Steam-versie van Melody of Memory aangekondigd. Mogelijk wacht Square Enix een tijdje voordat ze het ritmespel uitbrengen op Steam, maar het is ook mogelijk dat Melody of Memory helemaal geen Steam-release krijgt.

Volgens Square Enix bevat de pc-versie van Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX verbeterde textures. Daarnaast zul je bij het aanschaffen van Kingdom Hearts III toegang krijgen tot een platformexclusieve keyblade, zoals PlayStation, Xbox en Switch die ook kregen. De keyblade heet ‘Dead of Night’ en is, net zoals de andere platformspecifieke keyblades, een reskin van een bestaande keyblade.

De volledige Kingdom Hearts-franchise, minus mobiele en DS-games, is al beschikbaar voor de PlayStation 4, Xbox One, pc en Nintendo Switch. Voor de laatstgenoemde is er echter alleen een cloud-versie van de spellen beschikbaar, met uitzondering van Melody of Memory, dat wel native op de console draait.

Bij de aankondiging is een trailer gepaard gegaan waarin een nieuw opgenomen versie van Simple and Clean te horen is. Utada Hikaru heeft in de afgelopen maanden meer heropnames van haar muziek uitgebracht, waaronder de Japanse versie van Simple and Clean genaamd ‘Hikari’. Je kunt de trailer met de nieuwe renditie van Simple and Clean hieronder bekijken (en beluisteren). Let wel, de trailer zit boordevol spoilers. Wil je dus zonder enige voorkennis beginnen aan Kingdom Hearts, sla deze trailer dan over.

De timing van de aankondiging doet hoop opleven dat Square Enix tijdens een van de aankomende evenementen zoals Sony’s PlayStation Showcase of Geoff Keighley’s Summer Game Fest meer zal laten zien van Kingdom Hearts IV en/of de mobiele game Kingdom Hearts: Missing Link. Denk jij dat we in de komende maanden meer te zien gaan krijgen van Kingdom Hearts IV? Laat het weten in de reacties.