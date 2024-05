De Canadese ontwikkelstudio Thousand Stars heeft aangekondigd dat het werkt aan een door Bollywood geïnspireerde turn-based RPG genaamd Aikyam. Het spel wordt ontwikkeld voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en Steam.

Hoewel het spel nog niet is voorzien van een releasedatum, heeft de ontwikkelaar wel het een en ander gedeeld over de game. Zo zul je het dorpje Aikyam moeten redden van demonen in excentrieke turn-based gevechten, volledig in Bollywood-stijl.

Je kunt de aankondigingstrailer van Aikyam hieronder bekijken.