Sinds 2009 hebben we al meerdere keren gehoord en geschreven dat Just Cause zal worden verfilmd, maar tot op heden hebben we nog altijd geen film kunnen bekijken. Het project is zeker niet dood, want het staat nu dan toch echt te gebeuren.

The Hollywood Reporter meldt dat er een Just Cause-film in de maak is. Universal Pictures heeft de rechten namelijk in handen gekregen en Kelly McCormick en David Leitch zullen de prent produceren, alsmede Dmitri M. Johnson, Mike Goldberg en Timothy I. Stevenson. De regie zal in handen zijn van Ángel Manuel Soto, die recent Blue Beetle maakte.

Wanneer de film precies te zien zal zijn in de bioscoop is nog niet bekend.