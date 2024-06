Normaal gesproken brengt Rockstar Games haar games niet tegelijk uit op console en pc. De release op pc volgt meestal minimaal één jaar na de originele release van de games van de ontwikkelaar. Toen Rockstar het langverwachte Grand Theft Auto VI aankondigde afgelopen december, was het dan ook geen verrassing dat het spel vooralsnog alleen op console zal uitkomen.

Velen vroegen zich af of en wanneer we dan een pc-release zouden kunnen verwachten. Take-Two Interactive CEO Strauss Zelnick ging daarop in nadat hij hierover een vraag kreeg in een interview tijdens een conferentie. In dat interview gaf hij aan dat het missen van een aankondiging voor de pc niet bij voorbaat betekent dat Grand Theft Auto VI niet uiteindelijk op pc zal worden uitgebracht. Het is voor nu simpelweg niet te zeggen.

“The lack of an announcement is not something that could be set in stone as near as I could tell, because the only thing that happens after the lack of an announcement is an announcement, I suppose, or a continuing lack of an announcement, I guess that could happen too. It doesn’t seem to me that either would be set in stone.”