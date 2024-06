Ontwikkelaar Big Ant Studios en uitgever Nacon hebben bekendgemaakt dat de tennisgame TIEBREAK op 22 augustus zal worden uitgebracht voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Het spel is momenteel al beschikbaar in Early Access via Steam.

TIEBREAK is de officiële game van de Association of Tennis Professionals (ATP) en World Tennis Association (WTA), wat betekent dat het gebruik mag maken van officiële namen van toernooien, spelers en meer.

Je kunt de nieuwste trailer van TIEBREAK: Official game of the ATP and WTA hieronder bekijken.