Metal Slug Tactics is al een aantal keer uitgesteld, maar dit keer lijkt het er toch echt van te gaan komen. Ontwikkelaar Leikir Studio en uitgever Dotemu hebben namelijk aangekondigd dat de game aanstaande herfst zal worden uitgebracht. Daarnaast zal de strategie-RPG nu ook op meer platformen verschijnen.

Waar eerst alleen een release voor pc en Switch op de planning stond, zal Metal Slug Tactics nu ook worden uitgebracht voor de PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series X|S. Om spelers op pc de kans te geven het spel uit te proberen, zal er van 10 tot 17 juni een demo beschikbaar zijn via Steam tijdens Steam Next Fest.

Bekijk de nieuwste trailer van Metal Slug Tactics hieronder.