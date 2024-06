Uitgever Plaion en ontwikkelaar Critical Hit hebben bekendgemaakt dat de detectivegame Nobody Wants to Die op 17 juli zal worden uitgebracht.

Nobody Wants to Die speelt zich af in het toekomstige New York, in het jaar 2329, en volgt detective James Karra die samen met zijn jonge compagnon Sara Kai op onderzoek uit moet gaan om een moordenaar op te sporen. Om dit te doen, maken zij gebruik van diverse hulpmiddelen, waaronder één waarmee ze de tijd kortstondig kunnen terugdraaien om te zien wat zich heeft voorgedaan op de plaats delict.

Nobody Wants to Die komt op 17 juli uit voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Je kunt de nieuwste trailer hieronder bekijken.