Tussen al het geweld van Star Wars Outlaws en Assassin’s Creed Shadows door kondigde Ubisoft gisterenavond tijdens de Forward presentatie ook een nieuwe game in de Anno franchise aan: Anno 117: Pax Romana. Deze game is in ontwikkeling voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S, pc en Luna. De game zal in 2025 moeten verschijnen.

De onderstaande trailer laat helaas niet echt iets van de game zien, maar is desalniettemin geinig om even te kijken. Bij de aankondiging gaf Ubisoft uiteraard ook een algemene omschrijving vrij en die hebben we onder de trailer neergezet.