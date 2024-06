Het is al jaren geleden dat we voor het laatst iets van Beyond Good and Evil 2 hebben gezien en elk jaar is het weer afwachten of Ubisoft de game presenteert tijdens hun Forward showcase. Nu we die van dit jaar hebben gehad, is het antwoord wederom nee.

Gaat de game er ooit nog komen? Het is koffiedik kijken al zou je verwachten dat de stekker er vroeg of laat uitgetrokken wordt, al geeft Skull and Bones hoop: die game werd ook dik 7 jaar terug aangekondigd en is uiteindelijk alsnog verschenen.

Interessant is echter dat Tom Henderson, de bekende insider, heeft aangegeven dat Ubisoft al een jaar een nieuwe trailer voor Beyond Good and Evil 2 heeft klaarliggen. Die kunnen ze op elk moment laten zien, maar wanneer dan precies is nog altijd afwachten.

Ubisoft heeft geen van de showcases de afgelopen dagen aangegrepen de game te tonen. Ook hebben we niets gehoord over de Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition, die vorig jaar plots werd uitgebracht en weer offline ging. Deze game zou begin dit jaar meer informatie krijgen, maar ook daarover is het stil.

Het is een vreemde gang van zaken wat betreft de Beyond Good and Evil-games, hopelijk geeft Ubisoft binnenkort eens voor altijd duidelijkheid en zekerheid.