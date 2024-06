Afgelopen maandag pakte Ubisoft tijdens hun Ubisoft Forward showcase uit met lange gameplaysegmenten van games die binnenkort uit zullen komen. Een game die daarin misschien wat onderbelicht was, is MONOPOLY, dat in september zal worden uitgebracht door de Franse uitgever.

MONOPOLY wordt ontwikkeld door Engine Software voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch en pc. Daarnaast zal het spel ook beschikbaar zijn via Amazons streamingplatform Luna. Je kunt de aankondigingstrailer hieronder bekijken.