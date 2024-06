Zo af en toe wordt er informatie gedeeld over het aantal spelers van Starfield en waar de game eind vorig jaar op 13 miljoen spelers stond, is dat aantal inmiddels 14 miljoen spelers. Dit heeft Todd Howard in een interview met MrMattyPlays bekendgemaakt.

Het aantal spelers blijft dus gestaag groeien, wat mede komt door Xbox Game Pass. Via die dienst is de game immers te spelen, wat goedkoper is dan de titel aanschaffen. Overigens ziet Bethesda dat het aantal uren dat gespeeld wordt ook zeer degelijk is.

Over de 14 miljoen spelers die Starfield spelen of hebben gespeeld ligt de gemiddelde speelduur per persoon op 40 uur, wat vrij indrukwekkend is. Heb jij Starfield gespeeld en zo ja, lang of kort?