Nintendo heeft vandaag een nieuw deel in de Mario Party franchise aangekondigd: Super Mario Party Jamboree. Deze game is in ontwikkeling voor de Nintendo Switch en verschijnt op 17 oktober later dit jaar.

De onderstaande trailer laat het nodige van de game zien en daaruit leren we ook dat de titel naast bekende modi genoeg nieuwe bevat, alsook een hele rits aan leuke, originele minigames zoals we van de reeks gewend zijn.

De trailer zegt genoeg, dus druk zeker even op play.