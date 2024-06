Sony PlayStation kondigde tijdens de State of Play uitzending van een paar weken terug LEGO Horizon Adventures aan. Deze game is in ontwikkeling voor de PlayStation 5 en pc, maar verrassend genoeg ook voor de Nintendo Switch.

De game verschijnt ook gelijktijdig op alle platformen waarvoor die is aangekondigd en dat is op zich al vrij uniek voor een first-party Sony game. Nog unieker is om deze game vervolgens terug te zien tijdens de Nintendo Direct uitzending.

Sony liet hier namelijk een nieuwe trailer zien van de game op de Nintendo Switch, wat eens te meer een prima beeld van de gameplay geeft. Check het hieronder zeker even!