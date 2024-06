Dragon Quest-fans zitten niet alleen op deel twaalf te wachten, maar ook op de HD-2D remake van Dragon Quest III. Dragon Quest XII laat voorlopig nog wel op zich wachten, maar de eerder genoemde remake komt binnenkort al uit.

Dragon Quest III HD-2D zal niet alleen de resolutie verhogen, de gehele art style is op de schop gegaan. Tevens is de user interface gemoderniseerd en er zijn verschillende quality of life verbeteringen doorgevoerd. De game zal op 14 november 2024 uitkomen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.

Wil je eigenlijk ook het eerste en tweede deel uit deze bekende reeks spelen, dan is dat volgend jaar mogelijk. Dan zullen Dragon Quest I en II als bundel en als HD-2D remake in de winkels liggen. Je komt niet in de knoop met het verhaal, want deel drie is de voorbode op de eerste twee delen.

Om de bekendmaking van de releasedatum van Dragon Quest III te vieren, is er een trailer vrijgegeven en die kan je hieronder bekijken.