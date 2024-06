De Chinese ontwikkelaar JSL Entertainment en uitgever Niugamer hebben aangekondigd dat Fate Seeker II op 4 juli zal worden uitgebracht voor de PlayStation 5. Het spel zal te koop zijn voor € 29,99 en Engelse taalondersteuning krijgen.

Fate Seeker II is geen nieuw spel; het is namelijk sinds november 2021 al beschikbaar voor pc. Deze versie van het spel is tot op heden alleen te spelen in Klassiek Chinees en Standaardmandarijn, maar daar zal met de release van de PlayStation-versie verandering in komen. Uitgever Niugamer heeft namelijk aangegeven dat het een update zal uitbrengen om de Engelse taalondersteuning toe te voegen aan de pc-versie, aldus Gematsu.

Je kunt hieronder een trailer van Fate Seeker II bekijken.