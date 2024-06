In 2019 bracht ontwikkelaar Abramelin Games de horrorgame Injection π23 ‘No Name, No Number’ uit, waarop in 2022 ook nog een vervolg kwam genaamd Ars Regia. De ontwikkelaar had al eerder bekendgemaakt dat Injection π23 een reeks is en heeft daar met de aankondiging van het nieuwste deel, Tabula Rasa, vorm aan gegeven.

De aankondigingstrailer bevat alleen cinematics en geeft de indruk dat het spel vooral zal focussen op psychologische horror. Op basis van de eerdere twee releases zul je qua gameplay waarschijnlijk veel bezig zijn met het oplossen van puzzels en op onderzoek uitgaan.

Abramelin Games heeft nog geen releasedatum bekendgemaakt voor Injection π23 Tabula Rasa, maar heeft wel laten weten dat het spel beschikbaar zal zijn op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Daarnaast is het waarschijnlijk dat het spel ook op pc zal worden uitgebracht aangezien de twee eerdere releases ook beschikbaar zijn op dat platform.