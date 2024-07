Ontwikkelaar Team Jade heeft aangekondigd dat de alpha-test voor Delta Force: Hawk Ops op pc op 18 juli van start zal gaan. De duur van de test is vooralsnog onbekend.

Met de aankondiging van de release van de alpha-test heeft de ontwikkelaar ook een (CG) trailer uitgebracht van het spel. Wat spelers kunnen verwachten in de alpha is nog onzeker, maar daar zullen we in de aankomende drie weken hopelijk meer over te horen krijgen.

Je kunt je via de officiële Delta Force: Hawk Ops website inschrijven voor de alpha. Delta Force: Hawk Ops zal uiteindelijk ook worden uitgebracht voor de PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series X|S.