De PlayStation 5 en de Xbox Series X|S werden bij de lancering en de maanden erna geteisterd door tekorten op componenten, hierdoor waren de platformen een lange tijd zeer moeilijk te verkrijgen wat tot scalpen heeft geleid. Iets wat Nintendo wil voorkomen met de opvolger van de Nintendo Switch en zij hebben nu aangegeven die issues niet te verwachten.

Nintendo president Shuntaro Furukawa heeft tijdens een meeting met investeerders gesproken over tekorten op componenten. Furakawa liet weten dat ze vorig jaar en het jaar daarvoor niet genoeg Switch-consoles konden maken, omdat er toen nog steeds tekorten waren. Dit probleem is nu niet meer van kracht, wat gunstig is voor de nabije toekomst.

De president van Nintendo verwacht zodoende niet dat er een gevolg zal zijn voor de Switch 2.

“Although we were unable to produce sufficient quantities of Nintendo Switch hardware last year and the year before due to a shortage of semiconductor components, this situation has now been resolved. At this time, we do not believe that the shortage of components will have a significant impact on the production of the successor model.”